Рудковская опровергла слова Невзорова, заявившего, будто продюсер ранее работала в интим-солоне

Продюсер напомнила, что журналист не раз менял свои политические взгляды, и не человеку из дальнего зарубежья советовать, как кому жить в России.

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на то, что ее оскорбил 64-летний Александр Невзоров, признанный в России иноагентом. Яна назвала телеведущего «мерзким стариком», сообщает Космополитен.

Экс-ведущий программы «600 секунд» ранее негативно отнесся к спецоперации, он покинул Россию. В эмиграции журналист вдруг вспомнил о Рудковской и в резкой форме высказал свое мнение о Яне и ее сыне Александре. Жена Евгения Плющенко не стала молчать в ответ.

«Меня обвинили, что я работала в интим-салоне, — заявила продюсер. — Это ложь. Я владела в Сочи и Москве сетью салонов красоты Frank Proviost, где работала врачом-косметологом. Об этом знают все в Сочи и Москве».

Александр Глебович пренебрежительно высказался и о 9-летнем сыне продюсера. «Гном Гномыч потускнел, износился», — считает журналист.

Продюсер Димы Билана тоже не оставила этот выпад без внимания. «Понаписали гадости еще и про моего ребенка, какие-то абсурдные вещи, — подчеркнула Яна. — Вдуматься: 64-летний гражданин оскорбляет 47-летнюю женщину и продолжает при этом считать себя мужчиной. Человек, не раз переметнувшийся из оппозиционного лагеря в провластный и обратно, рассуждает о порядочности. Рассказывает, как нам жить в России, будучи не в России».

Невзоров заявил и то, что «цыгане больше своих сервизов Рудковской не доверяют». Теледива посоветовала журналисту не врать.

«Мы с моими цыганскими сервизами желаем вам поскрести по макушке и попробовать отыскать там силы не врать хотя бы своей аудитории. Хотя бы не так нагло! Вы мерзкий старик, заложивший и перезаложивший честь множество раз!» — написала Яна Рудковская в своем Telegram-канале.