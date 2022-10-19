Сремоусов: Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каховка-Берислав

2022-10-19

12:51

ВСУ начали наступление в направлении Новой Каховки, рассказал Кирилл Стремоусов.

Вооруженные силы Украины перешли к активным действиям на наступлению на Херсонскую область.

Теперь украинские соединения пытаются продвинуться в направлении Новая Каховка - Берислав. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Стремоусов.

По его словам, наступление ведется силами двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17 бригады.

"19.10.2022 на 12:20 Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области", - пишет он.

Опубликовано: Николай Скира







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: