Сремоусов: Украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каховка-Берислав
2022-10-19
12:51
ВСУ начали наступление в направлении Новой Каховки, рассказал Кирилл Стремоусов.
Вооруженные силы Украины перешли к активным действиям на наступлению на Херсонскую область.
Теперь украинские соединения пытаются продвинуться в направлении Новая Каховка - Берислав. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Стремоусов.
По его словам, наступление ведется силами двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17 бригады.
"19.10.2022 на 12:20 Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области", - пишет он.
Опубликовано: Николай Скира
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