Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, заявивший в конце августа, что украинцам необходимо «убить как можно больше русских», снят с занимаемой должности.

В тексте указа Зеленского, опубликованном во вторник вечером, не уточняется, почему посол, который с тех пор извинился за свои высказывания, был освобожден от своих обязанностей. Но в начале октября официальный представитель МИД Казахстана заявил, что Петра Врублевского собираются отозвать в Киев по согласованию с Украиной. Согласно тому же источнику, Казахстан получил запрос от Украины о назначении нового посла.

Отвечая на вопрос казахстанского блогера в кулуарах фестиваля 21 августа, Петр Врублевский заявил, что украинцы «сейчас пытаются убить как можно больше русских».

6 октября Казахстан вызвал российского посла Врублевского в МИД для «серьезного разговора» после того, как Москва потребовала его высылки.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев был внесен в украинскую националистическую базу «Миротворец».