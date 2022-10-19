Посол Украины в Казахстане Врублевский освобожден от занимаемой должности
2022-10-19
12:53
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, заявивший в конце августа, что украинцам необходимо «убить как можно больше русских», снят с занимаемой должности.
В тексте указа Зеленского, опубликованном во вторник вечером, не уточняется, почему посол, который с тех пор извинился за свои высказывания, был освобожден от своих обязанностей. Но в начале октября официальный представитель МИД Казахстана заявил, что Петра Врублевского собираются отозвать в Киев по согласованию с Украиной. Согласно тому же источнику, Казахстан получил запрос от Украины о назначении нового посла.
Отвечая на вопрос казахстанского блогера в кулуарах фестиваля 21 августа, Петр Врублевский заявил, что украинцы «сейчас пытаются убить как можно больше русских».
6 октября Казахстан вызвал российского посла Врублевского в МИД для «серьезного разговора» после того, как Москва потребовала его высылки.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев был внесен в украинскую националистическую базу «Миротворец».
Опубликовано: Тарас Медведев
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