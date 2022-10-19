Эрдоган договорился с Путиным о постройке газового хаба в Турции для поставок газа ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что в его стране будет создан крупнейший в Европе газовый хаб.

18 октября турецкий президент Тайип Эрдоган публично заявил, что совместно с Владимиром Путиным он пришёл к соглашению о создании крупного газового хаба в Турции.

По словам Эрдогана, данное газохранилище будет создано для накапливания больших запасов газа, который будет импортироваться Анкарой из России.

Также Тайип Эрдоган уверяет, что турецкий газовый хаб станет крупнейшей точкой распределения поставок российского газа в европейские страны.