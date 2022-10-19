Не допустить ошибок: садоводы дали советы по грамотной обрезке деревьев

Такие процедуры обязательны для плодовых деревьев, они улучшают качество жизни растений и значительно повышают урожайность.

Каким образом нужно проводить обрезку растений осенью? Начать нужно с ликвидации массивных или очень толстых ветвей. Срезать их нужно так, чтобы не было сколов либо неровных пропилов.

Рекомендуется вначале слегка подпилить ветку где-то на треть снизу, а затем полностью спилить сверху. Рану необходимо сразу аккуратно подчистить с помощью ножа, потом обработать садовым варом.

Вторые на очереди - однолетние побеги. В процессе их укорачивания надо сделать срез над развитой ростовой генеративной почкой. Срез обязательно провести наискосок с противоположной стороны - от верхушки почки и до её основания.

Срезать нужно так, чтобы пенёк находился точно на уровне почки. Если на расстоянии от трети до половины длины у дерева нет почки, то укорачивание надо производить до первой почки, которая расположена внутри этого расстояния и до конца ветви.

При прореживании фруктовых деревьев желательно срезать «по кольцу». В таком случае спиливание удаляемой ветки производится по наплыву на её основании.

Нельзя при этом оставлять пеньки, либо, наоборот, - срезать ветвь очень глубоко, «вгрызаясь» в материнскую ветвь. Данный процесс должен напоминать формирование пенька при укорачивании однолетних побегов.

Все раны диаметром более 10 мм обработать садовым варом. Допускается также применение альтернативного материала вроде масляной краски, но это может существенно увеличить заживление срезов, потому подобный метод более показан для молодых деревьев или обрезки однолетних побегов.

Срезанные ветви можно сжечь и получить золу, которая будет служить удобрением для огорода.