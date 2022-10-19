Fox News: Байден сделал странное заявление в речи про закон об абортах в США
2022-10-19
13:38
Телеканал Fox News утверждает, что Джо Байден позволил себе странное высказывание в ходе своего последнего выступления.
18 октября американский телеканал Fox News сообщил, что Джо Байден произнёс речь перед своими сторонниками, высказавшись в поддержку разрешения на аборты в Соединённых Штатах.
Завершая своё выступление, Байден неожиданно поблагодарил всех и попросил его простить, не уточнив, за что он извиняется перед американскими гражданами.
К текущему моменту репортёры Fox News так и не смогли выяснить, за что конкретно Джо Байден попросил прощения, однако после этих слов президент США спешно убежал со сцены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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