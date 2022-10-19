На аукционе в Лондоне в качестве лота выставят кусок торта со свадьбы принцессы Дианы

Изначальная стоимость сладкого лота оценена в 300 фунтов стерлингов. 41 год этот лакомый кусок хранился в фирменной упаковке в Виндзорском замке.

Знаменитый торт со свадьбы принцессы Дианы и принца Уэльского продадут на аукционе через четыре десятилетия после их бракосочетания, сообщает Кadara.ru.

Торжественный лот не первый, что был связан с королевским десертом. Изначальная стоимость сладкого лота оценена в 300 фунтов стерлингов.

Все эти сорок с лишним лет лакомый кусок хранился в фирменной упаковке в Виндзорском замке. Его владелец - тогдашний гость церемонии Найджел Рикетс.

Кулинарный шедевр состоял из пяти ярусов и весил 102 килограмма. В основе торта - марципан, украшенный глазурью, а также гербом Соединённого Королевства.

Всего количество кондитерских изделий для свадебного торжества принца Уэльского и принцессы Дианы насчитывало 23 десерта. Восемь лет назад на аукционе уже была продана часть лакомства за 1375 долларов.