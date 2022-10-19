Эрдоган: в кратчайшие сроки в Турции создадут международный газовый хаб

Эрдоган анонсировал создание в Турции международного газового хаба в кратчайший срок.

19 октября ТАСС сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что на территории его страны будет создан международный газовый хаб для поставок российского голубого топлива в Европу.

С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент Российской Федерации выступил на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя" в Астане.