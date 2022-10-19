В Нидерландах проводится крупная поисковая операция по розыску Хебе и Санне

В Нидерландах проводится широкомасштабная поисковая операция после исчезновения в понедельник 10-летней девочки-инвалида и ее компаньона, сообщила голландская полиция в среду, 19 октября.

В последний раз их видели в черной машине на шоссе на юге страны. Полиция сообщила, что на маленькой девочке Хебе, которая, по сообщениям местных СМИ, имеет двигательную инвалидность, было розовое пальто, черная юбка и фиолетовый рюкзак.

После безуспешных поисков во вторник, в ходе которых несколько районов были прочесаны пешим порядком и с использованием вертолета, «поиски Хебе и Санне продолжаются с прежними темпами сегодня», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В заявлении, опубликованном накануне, полиция заявила, что обеспокоена, потому что «Хебе инвалид и нуждается в круглосуточном уходе». Маленькая девочка и ее 26-летняя спутница исчезли в понедельник днем на дороге между специализированным центром приема детей в Рамсдонквере, недалеко от границы с Бельгией, и ее домом в Вюхте.

Полиция, объявила общенациональную тревогу, и разместила фотографии маленькой девочки и призыв к свидетелям во всех источниках.

Полиция рассматривает все сценарии, начиная от несчастного случая и заканчивая похищением людей. Полиция заявила, что мобилизовала 100 человек для продолжения поисков в среду.