Садоводы дали важные советы по осенней обрезке смородины
2022-10-19
14:02
Такая процедура обусловлена тем, что растение нужно защитить от болезней, вредителей и повысить его урожайность.
Какие условия и этапы необходимо соблюдать при осенней обрезке смородины?
На первом необходимо убрать те из веток, что приобрели бурый цвет. А также те, на которых появился лишайник.
На втором - срезать сухие и поврежденные ветки. Осенью на кустах смородины также необходимо удалить и те из побегов, которые поражены недугами или вредителями.
На третьем - проверить участок около куста: там не должно быть никаких лежащих веток.
На четвертом - обрезать побеги, мешающие нормальной циркуляции воздуха и попаданию солнца внутрь растения. И на пятом - срезать те из веток, которые дают кусту пышность, но не дают плодов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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