Кадыров: отныне Москва будет диктовать условия Киеву

Кадыров заявил киевским властям, что теперь все будет по-другому, мало не покажется никому.

19 октября РИА Новости сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале комментируя удары ВС России по объектам военного управления и системы энергетики Украины заявил, что руководство России слишком долго предупреждало преступное руководство Украины опомниться, но Киев не слышал либо игнорировал.

Кадыров рассказал, что Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября и как заявил Путин это был ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.