Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
2022-10-19
14:11
Израильский министр обороны Бени Ганц сообщил, что его страна не будет продавать Украине собственное оружие.
Днём среды глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц публично заявил, что Тель-Авив не намерен продавать вооружения Украине и поставлять свои системы противовоздушной обороны.
Днём ранее украинский министр обороны Алексей Резников попросил Израиль поставить Киеву системы ПВО, также запросив переговоры с Ганцем, однако израильская сторона отказалась от участия в переговорном процессе с Украиной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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