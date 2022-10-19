Трансвестит в образе героя песни Дженнифер Лопес потрясла судей на американских «Танцах со звездами»
2022-10-19
14:31
Вместе со своим партнером Глебом Савченко она блестяще исполнила ча-ча-ча под хит Ло «Waiting for Tonight».
"Танцы со звездами" в США превратились в дрэг-шоу, когда Шангела превратилась в Дженни из Квартала. Трансвеститка исполнила ча-ча-ча со своим партнером Глебом Савченко под хит Дженнифер Лопес ”Waiting for Tonight".
Перед своим выступлением Шангела сказала: “Я надеюсь, что дух Дженнифер Лопес снизойдет на меня. Овладевает моим телом. Заставляет меня чувствовать себя так, словно я на Суперкубке, но я нахожусь в танцевальном зале”.
Шангела исполнила свое желание, устроив представление, которое поразило судей. Особенно Кэрри Энн Инаба, которая в прошлом была танцовщицей в Living Color Fly Girl вместе с Лопес.
“Послушайте, я приветствую вас в официальном клубе Fly Girl club”, - сказал Инаба Шангеле. “Теперь ты официальная Девушка-муха. Ты ударяешься в акценты, как будто завтрашнего дня не наступит. Это так мощно”.
Несмотря на то, что в этом сезоне Шангеле еще не удалось получить ни одной девятки от судей, она с лихвой компенсировала это тремя из них. Но ее Ча-ча-ча было больше, чем балл, так как она была рада, что познакомила публику со своим видом дрэг-арта.
“Видишь, это был драг, - сказал Шангела. - Это бальный зал, но это тоже драг. И это было отличное представление для всех трансвеститов, у которых я учился и на которых равняюсь. А сегодня вечером драг был на ”Танцах со звездами".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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