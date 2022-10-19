Гинеколог Меньшикова отрицает родство Пугачёвой с Лизой и Гарри

2022-10-19

14:39

Врач-гинеколог Ирина Меньшикова утверждает, что Лиза и Гарри Галкины неродные дети Аллы Пугачёвой.

Двойняшки Лиза и Гарри родились от суррогатной матери.

Алла Пугачева якобы 20 лет назад заморозила свои яйцеклетки, чтобы стать ещё раз матерью. Врач-гинеколог Ирина Меньшикова убеждена, что такого быть не может.

Медик в интервью "Пятому каналу" рассказала , что 2 десятка лет назад таких технологий, которые позволили бы яйцеклеткам быть замороженными долгое время, не было.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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