Гинеколог Меньшикова отрицает родство Пугачёвой с Лизой и Гарри
2022-10-19
14:39
Врач-гинеколог Ирина Меньшикова утверждает, что Лиза и Гарри Галкины неродные дети Аллы Пугачёвой.
Двойняшки Лиза и Гарри родились от суррогатной матери.
Алла Пугачева якобы 20 лет назад заморозила свои яйцеклетки, чтобы стать ещё раз матерью. Врач-гинеколог Ирина Меньшикова убеждена, что такого быть не может.
Медик в интервью "Пятому каналу" рассказала , что 2 десятка лет назад таких технологий, которые позволили бы яйцеклеткам быть замороженными долгое время, не было.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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