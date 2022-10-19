Хейли Бибер снялась в обнимку с Селеной Гомес после 7-летней вражды
2022-10-19
14:50
Бывшая и нынешняя возлюбленные Джастина Бибера сделали совместное фото, которое доказало, что топор войны между девушками зарыт навсегда.
Селена Гомес и Хейли Бибер развеяли слухи о ссоре из-за Джастина Бибера, позируя вместе гала-вечера Музея Американской киноакадемии 15 октября в Лос-Анджелесе.
Ранее ходили слухи, что они поссорились из-за их общего романтического интереса к певцу Джастину Биберу - с которым у Гомес были длительные отношения на протяжении многих лет, прежде чем они расстались навсегда в 2018 году, когда он женился на модели, известной тогда как Хейли Болдуин.
На фотографии, которой поделился фотограф Тайрелл Хэмптон, 25-летний Бибер и 30-летняя Гомес обнимаются, позируя перед камерой.
Опубликовано: Денис Карвацкий
-
-
Концертный директор Морозов назвал размер гонорара Пугачёвой за её часовое выступление на корпоративе
Концертный директор Евгений Морозов утверждает, что певица Алла Пугачёва за свою жизнь накопила столько, что на безбедную жизнь хватит не только ей, но и её детям, внукам и даже правнукам.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
Путин ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Гросси: Путин хорошо знает ЗАЭС и уверен в том, что делает