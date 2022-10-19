Хейли Бибер снялась в обнимку с Селеной Гомес после 7-летней вражды

Бывшая и нынешняя возлюбленные Джастина Бибера сделали совместное фото, которое доказало, что топор войны между девушками зарыт навсегда.

Селена Гомес и Хейли Бибер развеяли слухи о ссоре из-за Джастина Бибера, позируя вместе гала-вечера Музея Американской киноакадемии 15 октября в Лос-Анджелесе.

Ранее ходили слухи, что они поссорились из-за их общего романтического интереса к певцу Джастину Биберу - с которым у Гомес были длительные отношения на протяжении многих лет, прежде чем они расстались навсегда в 2018 году, когда он женился на модели, известной тогда как Хейли Болдуин.

На фотографии, которой поделился фотограф Тайрелл Хэмптон, 25-летний Бибер и 30-летняя Гомес обнимаются, позируя перед камерой.