Путин ввёл средний уровень реагирования в приграничных к Украине областях РФ
2022-10-19
15:02
Владимир Путин поручил ввести средний уровень реагирования на угрозы в российских областях, расположенных по соседству с Украиной.
18 октября Владимир Путин обратился к правительству РФ с поручением о введении среднего уровня реагирования в Курской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Белгородской областях России, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
По словам Путина, данные меры необходимы для предотвращения угроз, которые существуют для российских территорий, находящихся слишком близко к Украине.
Также Владимир Путин постановил ввести режим военного положения в Донецкой и Луганских Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Концертный директор Морозов назвал размер гонорара Пугачёвой за её часовое выступление на корпоративе
Концертный директор Евгений Морозов утверждает, что певица Алла Пугачёва за свою жизнь накопила столько, что на безбедную жизнь хватит не только ей, но и её детям, внукам и даже правнукам.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
Путин ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Гросси: Путин хорошо знает ЗАЭС и уверен в том, что делает