Путин ввёл средний уровень реагирования в приграничных к Украине областях РФ

Владимир Путин поручил ввести средний уровень реагирования на угрозы в российских областях, расположенных по соседству с Украиной.

18 октября Владимир Путин обратился к правительству РФ с поручением о введении среднего уровня реагирования в Курской, Ростовской, Воронежской, Брянской, Белгородской областях России, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

По словам Путина, данные меры необходимы для предотвращения угроз, которые существуют для российских территорий, находящихся слишком близко к Украине.

Также Владимир Путин постановил ввести режим военного положения в Донецкой и Луганских Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.