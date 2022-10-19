Иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба на соревнованиях в Тегеране

По мнению СМИ, решение не надевать хиджаб было принято на фоне протестов, вызванных смертью 22-летней женщины 16 сентября, которые продолжаются уже пятую неделю.

Погибшая девушка была задержана полицией из-за ее одежды, и ее смерть заставила женщин снять обязательные хиджабы на публике.

Эльназ Рекаби по возвращении в Тегеран получила теплый прием и собрала толпы людей в аэропорту после того, как она участвовала в соревнованиях в Южной Корее, не надев обязательный головной платок, который требуется от спортсменок из Исламской Республики.

На видео, распространенных в Интернете, видно, как толпа скандирует имя 33-летней Рекаби и называет ее героем.

Я вернулась в Иран со спокойной душой, хотя у меня было много переживаний и стресса. Но пока, слава Богу, ничего не случилось.

Сказала спортсменка получив цветы от одного из поклонников, встретивших её в аэропорту, а затем повторила то, что было опубликовано в Instagram, заявив, что выступление без хиджаба не было "запланированным" и она по просту забыла его надеть.