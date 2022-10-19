Иранская скалолазка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба на соревнованиях в Тегеране
2022-10-19
15:03
По мнению СМИ, решение не надевать хиджаб было принято на фоне протестов, вызванных смертью 22-летней женщины 16 сентября, которые продолжаются уже пятую неделю.
Погибшая девушка была задержана полицией из-за ее одежды, и ее смерть заставила женщин снять обязательные хиджабы на публике.
Эльназ Рекаби по возвращении в Тегеран получила теплый прием и собрала толпы людей в аэропорту после того, как она участвовала в соревнованиях в Южной Корее, не надев обязательный головной платок, который требуется от спортсменок из Исламской Республики.
На видео, распространенных в Интернете, видно, как толпа скандирует имя 33-летней Рекаби и называет ее героем.
Я вернулась в Иран со спокойной душой, хотя у меня было много переживаний и стресса. Но пока, слава Богу, ничего не случилось.
Сказала спортсменка получив цветы от одного из поклонников, встретивших её в аэропорту, а затем повторила то, что было опубликовано в Instagram, заявив, что выступление без хиджаба не было "запланированным" и она по просту забыла его надеть.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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