Путин установил ежемесячное довольствие для мобилизованных в 195 тысяч рублей

2022-10-19

15:12

Владимир Путин подписал указ об установлении ежемесячного довольствия для мобилизованных граждан России.

В среду Владимир Путин сообщил, что лично подписал президентский указ, согласно которому каждый мобилизованный россиянин будет получать 195 тысяч рублей денежного довольствия в один календарный месяц.

По словам Путина, все отрасли правительства должны следить за соблюдением своевременной выплаты денежного довольствия мобилизованным гражданам.

Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил об окончании частичной мобилизации в России в течение двух недель, а в Москве и Московской области мобилизационные процессы уже завершены.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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