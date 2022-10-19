Путин установил ежемесячное довольствие для мобилизованных в 195 тысяч рублей
2022-10-19
15:12
Владимир Путин подписал указ об установлении ежемесячного довольствия для мобилизованных граждан России.
В среду Владимир Путин сообщил, что лично подписал президентский указ, согласно которому каждый мобилизованный россиянин будет получать 195 тысяч рублей денежного довольствия в один календарный месяц.
По словам Путина, все отрасли правительства должны следить за соблюдением своевременной выплаты денежного довольствия мобилизованным гражданам.
Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил об окончании частичной мобилизации в России в течение двух недель, а в Москве и Московской области мобилизационные процессы уже завершены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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