Путин ввёл режим повышенной готовности в ЦВО и ЮВО, включая Москву

2022-10-19

15:17

Владимир Путин распорядился о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном военных округах России.

18 октября Владимир Путин ратифицировал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном военном округах России, которые включают в себя Москву и Московскую область.

Согласно указу, правоохранители повысят уровень охраны военных, энергетических и других объектов страны, а также получат право останавливать и досматривать машины граждан, закрывать проезд на участках дороги, а также охранят объекты связи и транспорта в России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: