Путин ввёл режим повышенной готовности в ЦВО и ЮВО, включая Москву
2022-10-19
15:17
Владимир Путин распорядился о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном военных округах России.
18 октября Владимир Путин ратифицировал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном военном округах России, которые включают в себя Москву и Московскую область.
Согласно указу, правоохранители повысят уровень охраны военных, энергетических и других объектов страны, а также получат право останавливать и досматривать машины граждан, закрывать проезд на участках дороги, а также охранят объекты связи и транспорта в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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