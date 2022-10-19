Домработница обворовала дом покойной Глаголевой
2022-10-19
15:26
В доме скончавшейся от рака актрисы Веры Глаголевой на Рублёвке сейчас проживает её дочь Анна Нахапетова. Именно наследница знаменитости сообщила о том, что их обворовала домработница.
В семействе скончавшейся от рака актрисы Веры Глаголевой ЧП. Роскошный особняк звезды советского и российского кино обворовала домработница.
Заявление в полицию написала дочь покойной актрисы Анна Нахапетова, которая проживает в доме матери.
Работница воровала потихоньку, по этой причине хозяева не сразу заметили, что пропали вещи.
Владельцы дома обнаружили, что их обнесли, когда исчезла брендовая сумка и коллекционная шайба мужа Анны - хоккеиста Александра Овечкина.
Стажи порядка выяснили, что домработница продавала украденное через свой аккаунт на 1-ом из сайтов объявлений. В 6 случаях воровства преступница призналась.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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