Домработница обворовала дом покойной Глаголевой

В доме скончавшейся от рака актрисы Веры Глаголевой на Рублёвке сейчас проживает её дочь Анна Нахапетова. Именно наследница знаменитости сообщила о том, что их обворовала домработница.

В семействе скончавшейся от рака актрисы Веры Глаголевой ЧП. Роскошный особняк звезды советского и российского кино обворовала домработница.

Заявление в полицию написала дочь покойной актрисы Анна Нахапетова, которая проживает в доме матери.

Работница воровала потихоньку, по этой причине хозяева не сразу заметили, что пропали вещи.

Владельцы дома обнаружили, что их обнесли, когда исчезла брендовая сумка и коллекционная шайба мужа Анны - хоккеиста Александра Овечкина.

Стажи порядка выяснили, что домработница продавала украденное через свой аккаунт на 1-ом из сайтов объявлений. В 6 случаях воровства преступница призналась.