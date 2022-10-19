Бритни Спирс выразила поддержку иранским гражданам, протестующим против жестоких действий полиции

Текущие протесты сосредоточены вокруг сентябрьской смерти 22-летней активистки Махсы Амини.

В начале этого года Спирс вышла замуж за ирано-американского актера и модель Сэма Асгари. С тех пор как начались протесты, супруги открыто заявили о своих политических убеждениях, в том числе о своей поддержке иранских протестующих.

Я и мой муж поддерживаем народ Ирана, борющийся за свободу.

Написала певица в Твиттере в воскресенье.

Такие звезды, как Белла Хадид, Джастин Бибер, Оливия Колман, Анджелина Джоли и даже Джейк Пол выступили против жестокого обращении полиции с протестующими и призвали к более широкому освещению иранского движения. А в стране иранские протесты продолжают нарастать.