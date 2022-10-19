Bloomberg: Запад разозлился из-за «сердечных отношений» Путина и Эрдогана
2022-10-19
16:06
Газета Bloomberg утверждает, что западные политики злятся из-за тесного сотрудничества России и Турции в условиях российской спецоперации в Украине.
18 октября американское издание Bloomberg сообщило, что накануне западные политики провели закрытые переговоры со своими турецкими коллегами, на которых попытались усилить давление Запада на Турцию с целью поддержки Анкарой антироссийских санкций.
По данным Bloomberg, лидеры западных стран злятся из-за экономического сотрудничества между Турцией и Россией, поскольку это способствует финансовому благополучию Москвы вопреки ограничительным рестрикциям Запада в отношении РФ.
Примечательно, что ранее в тот же день Тайип Эрдоган сообщил, что совместно с Владимиром Путиным они договорились построить крупнейший в Европе газовых хаб по распределению российского газа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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