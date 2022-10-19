Bloomberg: Запад разозлился из-за «сердечных отношений» Путина и Эрдогана

Газета Bloomberg утверждает, что западные политики злятся из-за тесного сотрудничества России и Турции в условиях российской спецоперации в Украине.

18 октября американское издание Bloomberg сообщило, что накануне западные политики провели закрытые переговоры со своими турецкими коллегами, на которых попытались усилить давление Запада на Турцию с целью поддержки Анкарой антироссийских санкций.

По данным Bloomberg, лидеры западных стран злятся из-за экономического сотрудничества между Турцией и Россией, поскольку это способствует финансовому благополучию Москвы вопреки ограничительным рестрикциям Запада в отношении РФ.

Примечательно, что ранее в тот же день Тайип Эрдоган сообщил, что совместно с Владимиром Путиным они договорились построить крупнейший в Европе газовых хаб по распределению российского газа.