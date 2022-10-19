Лиз Трасс демонстрирует бойцовский характер, утверждая: «Я боец, а не тот, кто сдается»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в среду, 19 октября, защищалась в парламенте, заверив депутатов, что она «боец, а не тот, кто сдается».

Консервативный лидер уже находится на испытательном сроке, спустя всего шесть недель после прихода на Даунинг-стрит. После унизительного отказа от обещанного снижения налогов, она столкнулась с серьезным испытанием во время еженедельного выступления в парламенте.

«Что хорошего в премьер-министре, обещания которого не длятся и недели?», — заявил лидер лейбористской оппозиции Кейр Стармер, перечислив все меры, от которых Лиз Трасс пришлось отказаться под давлением рынков и собственного политического лагеря. «Она не может нести ответственность, если она не главная?», - добавил политик.

Кризис для Трасс начался после представления в конце сентября «мини-бюджета» бывшим министром финансов Кваси Квартенгом. После этого решения правительства Трасс фунт упал до рекордно низкого уровня, а ставки по долгосрочным государственным займам резко выросли. Банку Англии пришлось вмешаться, чтобы не допустить перерастания ситуации в финансовый кризис.