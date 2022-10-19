Кулеба: Греция начала поставлять Украине БМП-1

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба утверждает, что греческие войска начали передавать Киеву свои боевые машины пехоты.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Греция приступила к отгрузке боевых машин пехоты для их поставки украинским вооружённым силам.

Примечательно, что отправка Киеву греческих БМП-1 немецкого производства долго откладывалась, однако затем Берлин пообещал Греции поставить аналогичное количество боевых машин пехоты Marder за каждую единицу аналогичной техники, которую греки поставят Украине.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц решительно не желает поставлять Киеву немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder, которые будут переданы Греции.