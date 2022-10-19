Барецкий прокомментировал визит Орбакайте на могилу Моисеева
2022-10-19
16:35
Стас Барецкий убеждён, что Кристина Орбакайте неспроста появилась на могиле Бориса Моисеева. Наследство артиста - причина тому.
Шоумен Стас Барецкий поделился своим мнением по поводу появления Кристины Оракайте на могиле Бориса Моисеева в беседе с 5tv.ru.
По мнению Барецкого, Орбакайте - ещё одна наследница покойного певца. Так как речь зашла о завещании, артистка решила напомнить о себе, опубликовав видео своего визита на могилу Моисеева в сети.
Барецкий также заявил, что он - сын Бориса Михайловича и будет бороться за наследство родителя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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