Барецкий прокомментировал визит Орбакайте на могилу Моисеева

Стас Барецкий убеждён, что Кристина Орбакайте неспроста появилась на могиле Бориса Моисеева. Наследство артиста - причина тому.

Шоумен Стас Барецкий поделился своим мнением по поводу появления Кристины Оракайте на могиле Бориса Моисеева в беседе с 5tv.ru.

По мнению Барецкого, Орбакайте - ещё одна наследница покойного певца. Так как речь зашла о завещании, артистка решила напомнить о себе, опубликовав видео своего визита на могилу Моисеева в сети.

Барецкий также заявил, что он - сын Бориса Михайловича и будет бороться за наследство родителя.