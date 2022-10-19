Такер Карлсон: США захотели уничтожить Илона Маска после его заявлений об Украине

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил о желании США уничтожить Илона Маска после его заявлений об Украине.

19 октября телеведущий Такер Карлсон в своём ток-шоу на американском ТВ-канала Fox News сообщил зрителям, что Белый дом захотел уничтожить главу SpaceX и Tesla Илона Маска из-за его решения о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины.

Карлсон считает, что «Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится» и именно по этой причине американский миллиардер попал в немилость правительства США.

Такер Карлсон пояснил, что Вашингтон опасается, что у американцев появится собственное мнение по украинскому вопросу и свобода слова, гарантированная Первой поправкой к Конституции Соединённых Штатов.