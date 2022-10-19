Верник женился в 3-ий раз в тайне ото всех
2022-10-19
16:50
Известный актёр Игорь Верник не делится подробностями своей личной жизни. Стало известно, что он женился уже в 3-ий раз на женщине, которая на 16 лет его моложе.
Телеграм-канал "Тушите свет" утверждает, что известный актёр Игорь Верник связал себя узами брака на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая на 16 лет младше своего возлюбленного.
Солидная разница в возрасте влюблённых не смущает.
Ни Верник, ни его избранница никак не комментируют сообщения об их тайной женитьбе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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