В Беларуси снизят стоимость «квадрата» в новостройках на 20%

Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак пообещал до конца 2022 года снизить стоимость «квадрата» в новостройках на 20%.

19 октября пресс-служба Правительства Беларуси в официальном Telegram-канала сообщила о том, что вице-премьер республики Анатолий Сивак выступил с докладом о развитии ЖКХ, строительного и транспортного комплексов в Парламенте.

В ходе своего выступления Сивак заявил, что до конца текущего года планируется снизить стоимость одного квадратного метра в новостройках с 1 до 0,8 части среднемесячной зарплаты в стране.

Также белорусский вице-премьер сообщил о планах правительства по увеличению объемов строительства нового жилья в Беларуси.