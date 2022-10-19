В Беларуси снизят стоимость «квадрата» в новостройках на 20%

2022-10-19

17:00

Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак пообещал до конца 2022 года снизить стоимость «квадрата» в новостройках на 20%.

19 октября пресс-служба Правительства Беларуси в официальном Telegram-канала сообщила о том, что вице-премьер республики Анатолий Сивак выступил с докладом о развитии ЖКХ, строительного и транспортного комплексов в Парламенте.

В ходе своего выступления Сивак заявил, что до конца текущего года планируется снизить стоимость одного квадратного метра в новостройках с 1 до 0,8 части среднемесячной зарплаты в стране.

Также белорусский вице-премьер сообщил о планах правительства по увеличению объемов строительства нового жилья в Беларуси.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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