В Беларуси снизят стоимость «квадрата» в новостройках на 20%
2022-10-19
17:00
Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак пообещал до конца 2022 года снизить стоимость «квадрата» в новостройках на 20%.
19 октября пресс-служба Правительства Беларуси в официальном Telegram-канала сообщила о том, что вице-премьер республики Анатолий Сивак выступил с докладом о развитии ЖКХ, строительного и транспортного комплексов в Парламенте.
В ходе своего выступления Сивак заявил, что до конца текущего года планируется снизить стоимость одного квадратного метра в новостройках с 1 до 0,8 части среднемесячной зарплаты в стране.
Также белорусский вице-премьер сообщил о планах правительства по увеличению объемов строительства нового жилья в Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Кадыров поддержал введение военного положения в новых регионах России
Telefe: Гросси назвал Путина уверенным человеком, знающим устройство ЗАЭС
Вредные привычки у детей: откуда они берутся, и как с ними бороться
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных