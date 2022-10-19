NRK: служба безопасности Норвегии рассмотрит дела россиян, пойманных с БПЛА
2022-10-19
17:20
Норвежские полицейские передали на рассмотрение в службу безопасности страны дела граждан России, которые были пойманы за незаконным использованием дронов.
Телеканал NRK со ссылкой на заместителя главы службы безопасности Норвегии Хедвиг Му сообщает, что данное ведомство займётся рассмотрением дел россиян, которых уличили в незаконном использовании беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается, что за несколько дней по всей территории Норвегии были задержаны семь граждан России, которые с помощью дронов и камер следили за передвижением норвежской военной техники.
Хедвиг Му отмечает, что дела четырёх задержанных россиян уже объединены в одно дело, из-за чего есть подозрения, что все случаи, связанные с гражданами РФ и слежкой за норвежской военной техникой могут быть связаны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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