Спирс продолжает шокировать фанатов своими обнажёнными снимками

Известная на весь мир поп-исполнительница Бритни Спирс снова выложила в сеть фото, где позирует обнажённой. Поклонники шокированы поведением их кумира.

Бритни Спирс снова выложила в сеть фото, где позирует обнаженной. Исполнительница без одежды лежит на кровати в спальне, одной рукой прикрывая грудь.

Подпись к снимку - анонс выхода её нового фильма.

Когда фото появилось в соцсетях, на голову артистки посыпались негативные отзывы. Юзеры утверждают, что устали от голых снимков знаменитости, жалеют ее сыновей.

Многие считают, что Спирс неадекватна и нуждается в помощи.