Спирс продолжает шокировать фанатов своими обнажёнными снимками
2022-10-19
17:22
Известная на весь мир поп-исполнительница Бритни Спирс снова выложила в сеть фото, где позирует обнажённой. Поклонники шокированы поведением их кумира.
Бритни Спирс снова выложила в сеть фото, где позирует обнаженной. Исполнительница без одежды лежит на кровати в спальне, одной рукой прикрывая грудь.
Подпись к снимку - анонс выхода её нового фильма.
Когда фото появилось в соцсетях, на голову артистки посыпались негативные отзывы. Юзеры утверждают, что устали от голых снимков знаменитости, жалеют ее сыновей.
Многие считают, что Спирс неадекватна и нуждается в помощи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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