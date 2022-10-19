Карл III нарушил традиции: король Британии оказался от Букингемского дворца в качестве своего дома

Монарх не верит, что дворец «пригоден для использования в современном мире» и не может рассматривать его как «жизнеспособный будущий дом».

В нарушение традиции король Карл III не переедет в Букингемский дворец - резиденцию британской монархии. Это решение было принято им одним из первых.

Вместо этого для семейного очага король и королева-жена выбрали одну из своих меньших королевских резиденций. Инсайдер сообщил, что Карл III не верит, что дворец «пригоден для использования в современном мире», и монарх не может рассматривать его как «жизнеспособный будущий дом».

Новый король и королева-консорт будут делить свое время между тремя владениями, но их основным местом жительства станет Кларенс-Хаус. Этот четырехэтажный дом с оштукатуренным фасадом на протяжении многих лет служил убежищем для пары, там жили и сыновья короля принц Уильям и его брат Гарри.

Всего в нескольких минутах ходьбы от дворца находится здание эпохи Регентства, построенное в 1825 году Джеймсом Нэшем для герцога Кларенса, одноименного имения.

С момента своего создания отель продолжал передаваться из поколения в поколение, когда-то являясь домом для матери королевы Виктории, принцессы Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской и матери королевы Елизаветы II.

Интересно, что дом стал центром Красного Креста во время Второй мировой войны, что сделало его выдающимся фрагментом британской истории во всех отношениях.

Новый король также будет проводить время в Виндзорском замке и Сандрингемском доме в течение недели. Но есть подозрения, что пара будет часто ускользать в свою частную резиденцию Highgrove House, собственность, купленную королем в 1980 году, которая с тех пор является его с Камиллой домом.

Хотя новый король не заинтересован в переезде в Букингемскмй дворец в ближайшее время, он останется ключевой эмблемой монархии и будет использоваться для государственных дел везде, где это возможно.

В ближайшее время часть помещений дворца также планируется открыть для общественности.