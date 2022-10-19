В Джакарте рухнул купол Большой мечети

2022-10-19

17:29

В результате пожара обрушался купол Большой мечети в индонезийской Джакарте.

19 октября индонезийское издание Tribunnews сообщило, что в Джакарте в результате крупного пожара обрушился купол Большой мечети Исламского центра в районе Коджа.

Очевидец Ахмад Виги рассказал Tribunnews, что в момент начала возгорания в мечети находились молящиеся верующие.

В настоящее время представители власти столицы Индонезии не сообщили о возможных жертвах при пожаре в Джакарте.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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