В Джакарте рухнул купол Большой мечети
2022-10-19
17:29
В результате пожара обрушался купол Большой мечети в индонезийской Джакарте.
19 октября индонезийское издание Tribunnews сообщило, что в Джакарте в результате крупного пожара обрушился купол Большой мечети Исламского центра в районе Коджа.
Очевидец Ахмад Виги рассказал Tribunnews, что в момент начала возгорания в мечети находились молящиеся верующие.
В настоящее время представители власти столицы Индонезии не сообщили о возможных жертвах при пожаре в Джакарте.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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