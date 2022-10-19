Путин: Киев засылает диверсионные группы в РФ, создавая бандитское подполье

Владимир Путин рассказал о попытках Киева засылать диверсантов на территорию России.

18 октября Владимир Путин выступил на заседании Совета безопасности России, в ходе которого сообщил, что по прямому приказу администрации Киева на территорию России проникают диверсионные группы, которые формируют бандитское подполье.

Путин утверждает, что именно прибывшие из Украины агенты спецслужб являются прямыми организаторами и исполнителями теракта на Крымском мосту.

Также в среду Владимир Путин подписал указ о введении режима военного положения в четырёх новых регионах России, которые присоединились к РФ по итогам референдумов.