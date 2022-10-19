Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении в 4 новых регионах РФ

Совет федерации одобрил указ Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых российских регионах.

18 октября представители Совета федерации единогласно одобрили президентский указ Владимира Путина о введении режима военного положения в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Также в среду вечером Путин поставил ввести режим повышенной готовности в восьми регионах России, находящихся в непосредственной приграничной близости от Украины.