Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении в 4 новых регионах РФ
2022-10-19
17:35
Совет федерации одобрил указ Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых российских регионах.
18 октября представители Совета федерации единогласно одобрили президентский указ Владимира Путина о введении режима военного положения в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Также в среду вечером Путин поставил ввести режим повышенной готовности в восьми регионах России, находящихся в непосредственной приграничной близости от Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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