Полезные свойства свёклы и причины начать её активно употреблять

Свёкла – это корнеплод, который люди начали использовать в лекарственных целях ещё во 2 тысячелетии до нашей эры. Она богата клетчаткой, фолиевой кислотой, марганцем, железом, калием и витаминами (C и B6).

Снижает давление:

Пожилые люди часто страдают от повышенного давления, и свежевыжатый свекольный сок — один из натуральных способов его снизить.

Ученые связывают этот эффект с высоким содержанием нитратов в корнеплоде: они преобразуются в оксид азота, который расширяет сосуды, снижая давление на несколько пунктов.

Нормализует микрофлору:

В свекле высокое содержание природных сахаров. Это источник питательных веществ для микрофлоры, населяющей кишечник.

Еще в корнеплоде много клетчатки, которая помогает удалять шлак и токсины, очищает организм.

Насыщает энергией:

Этот овощ — источник растительного белка. Который, в свою очередь, отвечает за тонус и эластичность мышц, наполняет энергией.

Чем мы старше, тем больше мышечной массы теряем, и есть достаточно белка, в том числе растительного, для восполнения потери очень важно.

Борется с атеросклерозом:

В свекле есть магний, который доказал свою эффективность в профилактике атеросклероза и нормализации работы нервной системы.

Еще одна причина, почему свекла полезна при проблемах с сосудами — высокое содержание органических кислот, которые предотвращают образование сгустков и тромбов в сосудах.

Вред свёклы:

Александр Войнов, консультант по диетологии и оздоровлению в сети фитнес-клубов WeGym:

«Запрещено употреблять в пищу свёклу, тем более свежую, людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря. В свёкле содержатся вещества, способствующие образованию соединений щавелевой кислоты, что опасно при мочекаменной болезни. В корнеплоде много сахара, поэтому его нужно ограничить диабетикам. При расстройствах кишечника свёкла усиливает симптомы».