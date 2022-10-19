Данко пристыдил Смольянинова, покинувшего Россию с началом мобилизации

Певец Данко (Александр Фадеев) высказал своё мнение о поведении актёра Артура Смольянинова, когда началась частичная мобилизация.

Исполнитель Данко высказал, что думает о поступке актера Артура Смольянинова, который эмигрировал из РФ в США.

Александр Фадеев (настоящее имя певца) утверждает, что ему непонятно подобное поведение звёзд. Артист убеждён, что Родину не выбирают.

По мнению Данко, Смольянинов недооценивает могущество российского государства. Звезда сцены уверен, что актер сделал неправильный выбор, решив оставить Россию.