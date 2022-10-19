Кадыров: Россия должна стереть с лица земли центры принятия решений в Украине

Рамзан Кадыров высказался об указе Владимира Путина по введению военного положения в четырёх российских регионах.

В среду вечером лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина объявить военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По мнению Кадырова, это решение является оправданным, поскольку украинские военные продолжают совершать атаки на территории, которые стали частью России по итогам референдумов.

Также Рамзан Кадыров предложил стереть с лица земли центры принятия военных решений в Украине, поскольку считает преступными приказы об обстреле новых российских территорий.