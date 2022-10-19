Кадыров: Россия должна стереть с лица земли центры принятия решений в Украине
2022-10-19
17:41
Рамзан Кадыров высказался об указе Владимира Путина по введению военного положения в четырёх российских регионах.
В среду вечером лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина объявить военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
По мнению Кадырова, это решение является оправданным, поскольку украинские военные продолжают совершать атаки на территории, которые стали частью России по итогам референдумов.
Также Рамзан Кадыров предложил стереть с лица земли центры принятия военных решений в Украине, поскольку считает преступными приказы об обстреле новых российских территорий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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