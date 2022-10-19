Моргенштерн нелитературно высказался о Собчак, которую считает виновницей его вынужденной эмиграции

Осенью прошлого года рэпер дал журналистке скандальное интервью, вскоре певца заподозрили в торговле наркотиками и он спешно покинул Россию

Рэпер Моргенштерн признался, что за границей у него появилось депрессивное настроение. Интерес к музыканту стал резко снижаться, артист растерял свой творческий запал, он также переживает проблемы в личной жизни, сообщает СтарХит.

Звезда стал злоупотреблять алкоголем, и это привело к разводу с Диларой Зинатуллиной буквально через семь месяцев после свадьбы. Моргенштерн считает, что его проблемы возникли из-за провокационных вопросов, заданных Ксенией Собчак во время интервью прошлой осенью.

"Собчак повлияла на то, что теперь я не могу вернуться в страну. Чтобы вы понимали, как проходит интервью Собчак: с ней ездит целая команда специалистов, квалифицированный психолог, журналист. По микронаушнику из другой комнаты все ей подсказывают", - рассказал рэпер.

"Они говорят:«Так, а сейчас плавненько выходим на эту тему, подкапываем здесь…». Не ее заслуга, что она такая мразь, а ее команды. Когда закончилось интервью, у меня появилось ощущение что меня оттрахали в мозг. Я такого никогда не ощущал: дезориентация, депрессивное настроение", - музыкант подчеркнул, что не хочет, чтобы Собчак доставались все лавры. Потому и вскрыл, что за интервью блогерши стоит большая команда и подсказки.

"Ксюш, ты офигела?" — цитирует издание обращение рэпера к журналистке в YouTube-шоу "Вписка".

Как напоминает издание, в беседе с Собчак артист неоднозначно высказался о Дне Победы. Слова Моргенштерна вызвали бурную реакцию негодования общественности. СК РФ решил проверить заявление рэпера на предмет нарушения закона. Позже в его отношении завели дело за пропаганду наркотиков.

24-летний Моргенштерн заверил, что его застали врасплох, он ничего плохого не имел в виду. По его словам, все случилось за три часа до его свадьбы, и он был весь на нервах.

"Это супернизко и с точки зрения человечности, и с точки зрения журналистики, мразотности", - считает звезда. После возбуждения уголовного дела он выехал в Дубай, где продолжает проживать и сегодня.