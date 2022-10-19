Москалькова: режим тишины был нарушен во время обмена пленными
2022-10-19
18:07
Татьяна Москалькова заявила о нарушении режима тишины в процессе обмена пленными.
Сегодня днем РИА Новости сообщили, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обмену военнопленными предшествовали долгие переговоры, Минобороны формировало списки, работали спецслужбы.
Москалькова заявила, что режим тишины во время обмена не в полной мере был соблюдён были слышны и видны взрывы и это конечно негативно сказывалось на атмосфере обмена.
Ранее сообщалось, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся в плену с февраля 2022 года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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