Татьяна Москалькова заявила о нарушении режима тишины в процессе обмена пленными.

Сегодня днем РИА Новости сообщили, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что обмену военнопленными предшествовали долгие переговоры, Минобороны формировало списки, работали спецслужбы.

Москалькова заявила, что режим тишины во время обмена не в полной мере был соблюдён были слышны и видны взрывы и это конечно негативно сказывалось на атмосфере обмена.

Ранее сообщалось, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся в плену с февраля 2022 года.