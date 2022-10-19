Бондарев: срочники не будут направляться в зону СВО РФ на Украине
2022-10-19
18:14
Сенатор Николай Бондарев заявил, что срочники не будут направляться в зону СВО РФ на Украине для участия в боевых действиях.
19 октября глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своём пресс-релизе рассказал о изменениях в призыве военнослужащих после введения военного положения в новых регионах РФ.
Бондарев заявил, что ведение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не станет причиной для отправки солдат-срочников в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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