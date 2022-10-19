Мэттью Перри рассказал о своем алкоголизме и наркотической зависимости

53-летняя звезда сериала "Друзья", написал душераздирающе мемуары "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" (в продаже с 1 ноября), в которых подробно описывает свой путь, наполненный невероятными взлетами и сокрушительными падениями.

Перри начинаеит свой рассказ откровением о том, что несколько лет назад он чуть не умер в возрасте 49 лет.

Он провел две недели в коме, пять месяцев в больнице и девять месяцев был вынужден пользоваться колостомическим мешком.

Мэтью Перри поделился своей историей как он избавился от алкоголизма и наркомании, "в надежде, что это поможет другим людям".