Мэттью Перри рассказал о своем алкоголизме и наркотической зависимости
2022-10-19
18:16
53-летняя звезда сериала "Друзья", написал душераздирающе мемуары "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" (в продаже с 1 ноября), в которых подробно описывает свой путь, наполненный невероятными взлетами и сокрушительными падениями.
Перри начинаеит свой рассказ откровением о том, что несколько лет назад он чуть не умер в возрасте 49 лет.
Он провел две недели в коме, пять месяцев в больнице и девять месяцев был вынужден пользоваться колостомическим мешком.
Мэтью Перри поделился своей историей как он избавился от алкоголизма и наркомании, "в надежде, что это поможет другим людям".
Опубликовано: Денис Карвацкий
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