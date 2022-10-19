Кадыров поддержал введение военного положения в новых регионах России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение военного положения в новых регионах РФ, призвав уничтожить центры принятия решений Украины.

19 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выразил поддержку введения военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кадыров также заявил о необходимости «стереть с лица земли» пункты принятия решений Украины, «даже если одна пуля полетит в сторону России».