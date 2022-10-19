Кадыров поддержал введение военного положения в новых регионах России
2022-10-19
18:23
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение военного положения в новых регионах РФ, призвав уничтожить центры принятия решений Украины.
19 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выразил поддержку введения военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Кадыров также заявил о необходимости «стереть с лица земли» пункты принятия решений Украины, «даже если одна пуля полетит в сторону России».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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