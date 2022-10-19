Украина направила Израилю запрос на приобретение систем ПВО и ПРО
2022-10-19
18:32
Правительство Украины направило официальный запрос Израилю на приобретение современных систем ПВО и ПРО.
19 октября американский новостной веб-сайт Axios заявил, что высшее Киев направил официальный запрос Тель-Авиву на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Отмечается, что Украина намерена приобрести у Израиля зенитно-ракетные системы Barak-8, зенитно-ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны Iron Dome, а также системы Daviss Sling и Arrow.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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