Многодетные отцы освобождены от мобилизации

Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем telegram канале.



В связи с тем, что поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей, этот вопрос обсудили в Госдуме с руководством Минобороны России.

Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации.



Сообщил председатель ГД, отметив, что на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов, они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Вячеслав Володин напомнил о важности соблюдения директив Минобороны и Генштаба призывными комиссиями.



Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

— признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

— имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;

— женщинам, имеющим одного ребёнка и более;

— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.

Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен.



Добавил председатель Государственной Думы, в конце своего сообщения.