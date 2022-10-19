Многодетные отцы освобождены от мобилизации
2022-10-19
18:32
Об этом сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем telegram канале.
В связи с тем, что поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей, этот вопрос обсудили в Госдуме с руководством Минобороны России.
Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации.
Сообщил председатель ГД, отметив, что на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов, они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.
Вячеслав Володин напомнил о важности соблюдения директив Минобороны и Генштаба призывными комиссиями.
Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:
— признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
— занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
— являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;
— имеющим на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет;
— женщинам, имеющим одного ребёнка и более;
— имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребёнка.
Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен.
Добавил председатель Государственной Думы, в конце своего сообщения.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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