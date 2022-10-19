Пушилин: введение военного положения в новых регионах закономерно и своевременно

2022-10-19

19:07

Денис Пушилин назвал введение военного положения в новых регионах закономерным и своевременным.

19 октября РИА Новости сообщили, что врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале назвал введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях закономерной и своевременной мерой.

Ранее президент Российской Федерации  Владимир Путин сообщал, что военное положение вводится в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.

Опубликовано: Елена Калиновская







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: