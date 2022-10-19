Дачные эксперты рассказали, как правильно укутать декоративные растения в саду

В дело пойдут нетканые материалы, лапник и даже специальные деревянные каркасы. Одни растения они спасут от яркого солнца, другие от мороза.

На участках все чаще можно встретить не только привычные, но и экзотические растения. Приживаются они хорошо, однако на зиму их лучше укутать. Но при этом каждое из растений требует индивидуального подхода.

В средней полосе укрывать растения начинают в ноябре, завершают в декабре. Какие растения надо одеть в зимние "шубки"?

Клумбу с гейхерами надо закрыть нетканым материалом, причем не от морозов. а от того, чтобы листья растения не подгорели на ярком весеннем солнце. Кусты вереска - накрыть пластиковыми коробками из-под овощей и фруктов, сверху накинуть лапник.

Скумпию и тюльпановое дерево накрыть специальным большим деревянным коробом. А магнолию - завернуть укрывным материалом в несколько слоев, на нем установить короб из дерева.

Розы покрыть двумя слоями нетканого материала, потом установить каркас из дерева, сверху - опять расстелить укрывной материал. Рододендроны также нужно хорошо утеплить, но позже других растений. На их кусты установить деревянные ящики, закрыть спанбондом или другим укрывным.материалом.

Хвойные растения - например, можжевельники и пихты, завернуть в мешковину или нетканку, это защитит их от солнца.