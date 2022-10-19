Дачные эксперты рассказали, как правильно укутать декоративные растения в саду
2022-10-19
19:10
В дело пойдут нетканые материалы, лапник и даже специальные деревянные каркасы. Одни растения они спасут от яркого солнца, другие от мороза.
На участках все чаще можно встретить не только привычные, но и экзотические растения. Приживаются они хорошо, однако на зиму их лучше укутать. Но при этом каждое из растений требует индивидуального подхода.
В средней полосе укрывать растения начинают в ноябре, завершают в декабре. Какие растения надо одеть в зимние "шубки"?
Клумбу с гейхерами надо закрыть нетканым материалом, причем не от морозов. а от того, чтобы листья растения не подгорели на ярком весеннем солнце. Кусты вереска - накрыть пластиковыми коробками из-под овощей и фруктов, сверху накинуть лапник.
Скумпию и тюльпановое дерево накрыть специальным большим деревянным коробом. А магнолию - завернуть укрывным материалом в несколько слоев, на нем установить короб из дерева.
Розы покрыть двумя слоями нетканого материала, потом установить каркас из дерева, сверху - опять расстелить укрывной материал. Рододендроны также нужно хорошо утеплить, но позже других растений. На их кусты установить деревянные ящики, закрыть спанбондом или другим укрывным.материалом.
Хвойные растения - например, можжевельники и пихты, завернуть в мешковину или нетканку, это защитит их от солнца.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Глава МИД Мадагаскара уволен за поддержку референдумов о новых регионах в РФ
Telefe: Гросси назвал Путина уверенным человеком, знающим устройство ЗАЭС
Милиция ЛНР извлекла 58 тел из массового захоронения в Северодонецке
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных