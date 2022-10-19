Володин: более 9,5 тысяч многодетных отцов отозваны из воинских частей

2022-10-19

19:15

В России отменили решение о мобилизации более 9,5 тысячи многодетных отцов.

19 октября Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящий момент поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей и ответ здесь однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации,- говорит Володин в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.

Опубликовано: Елена Калиновская







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