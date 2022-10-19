Global Times : США пытаются разжечь войну в Европе
2022-10-19
19:34
В Китае обвинили Соединенные Штаты Америки в попытке разжечь войну в Европе.
В среду днем китайский политолог Фань Сия в статье Global Times заявил, что начало российско-украинского конфликта обнажило глобальные амбиции и стратегические пороки Соединенных Штатов Америки.
Фань Сия утверждает, что с тех пор как Джо Байден занял пост президента, США предпринимают все более радикальные методы, чтобы раз и навсегда разделить Европу.
Политолог выразил уверенность, что стабильные отношения между Германией и Россией просто необходимы для поддержания баланса сил между европейскими странами.
Опубликовано: Елена Калиновская
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