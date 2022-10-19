В Китае обвинили Соединенные Штаты Америки в попытке разжечь войну в Европе.

В среду днем китайский политолог Фань Сия в статье Global Times заявил, что начало российско-украинского конфликта обнажило глобальные амбиции и стратегические пороки Соединенных Штатов Америки.

Фань Сия утверждает, что с тех пор как Джо Байден занял пост президента, США предпринимают все более радикальные методы, чтобы раз и навсегда разделить Европу.

Политолог выразил уверенность, что стабильные отношения между Германией и Россией просто необходимы для поддержания баланса сил между европейскими странами.