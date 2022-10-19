Признаки, указывающие на то, что кофе стал вредить вашему организму
2022-10-19
19:41
Многие воспринимают его как вредный и опасный напиток. Зачастую такая информация передаётся из уст в уста и не имеет аргументированных обоснований.
Боли в животе:
Боль в животе может напоминать судороги, которые вы испытываете во время или перед месячными, или это может быть жжение в желудке и рези, как при отравлении – но все эти симптомы вполне могут говорить о том, что кто-то пьёт слишком много.
Как отмечается в недавнем исследовании о вреде кофе, некоторые его соединения могут стимулировать секрецию желудочного сока, в итоге уровень кислотности повышается и разъедает стенки желудка. Если у вас часто болит живот, попробуйте отказаться от кофе – должно помочь.
Сердцебиение:
Самая распространённая причина учащённого сердцебиения – передозировка алкоголя или кофеина. И, к сожалению, это совсем не безобидно: если оставить симптом без внимания, в итоге можно дождаться серьёзных сбоев в работе сердца. Так что вред кофе для организма здесь очевиден, и лучше отказаться от него как можно скорее, не дожидаясь пока дело дойдет до головокружений и даже обмороков.
Диарея:
Кроме всего перечисленного, натуральный кофе обладает слабительным эффектом. И если вы пьёте его слишком много или слишком часто, этот эффект может превзойти ваши ожидания. В общем, если вдруг вы зачастили в туалет, а никаких причин на то вроде бы нет, попробуйте пить меньше кофе.
Тремор:
Кофе стимулирует нашу нервную систему и повышает способность к концентрации. Однако много кофе пить вредно, ведь это может привести не к самым приятным последствиям. Центральная нервная система может отреагировать тремором рук – а это уж точно не то, что вам надо. Уменьшите дозу или вовсе сделайте паузу в ваших отношениях с кофе.
Головная боль:
Небольшие дозы кофеина могут облегчить головную боль и даже предотвратить приступ мигрени. Но ключевое слово здесь – «небольшие».Избыток кофеина может вызывать беспричинную усталость и головную боль.
Опубликовано: Ангелина Крент
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