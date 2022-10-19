Экс-посол США в СССР Мэтлок призвал Киев смириться с утратой территорий

2022-10-19

19:45

Бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок уверен, что Украина не сможет вернуть ранее потерянные земли.

В среду издание The Responsible Statecraft взяло интервью у экс-посла Соединённых Штатов в СССР Джека Мэтлока, который заверил, что Киев должен прекратить предъявлять России свои притязания на возвращение ранее утраченных регионов.

По мнению Мэтлока, только соглашение между Россией и Украиной о перемирии, достигнутое путём дипломатии, способно прервать конфликт навсегда.

Также Джек Мэтлок выразил уверенность, что правительство США и его союзники должны принудить украинские власти к поиску мирного договора с Москвой.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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